"Captain America : Brave New World" : la première bande-annonce et la date de sortie révélées

Avec le retrait des affaires de Steve Rogers (Chris Evans), on pouvait croire la franchise Captain America enterrée. Il n’en n’est rien.

Si les fans des Comics Marvel et des séries Disney + connaissent déjà ce personnage, il n’est pas complètement inconnu non plus des cinéphiles amateurs du MCU (l’univers cinématographique Marvel) :

Le Faucon, joué par Anthony Mackie, est en effet aujourd’hui investi de la lourde charge de brandir le bouclier en adamantium de Captain America.

Ici, il va devoir protéger le nouveau président des Etats-Unis Taddeus Ross (Harrison Ford, dont c'est la première apparition dans un Marvel) d'un complot aux retombées internationales.

La première bande-annonce vient d’être révélée. Hasard du calendrier, elle entre étrangement en résonnance avec les événements du week-end aux Etats-Unis, où le candidat à la présidentielle Donald Trump a été la cible d’une tentative d’assassinat.