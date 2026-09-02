Carbonne retourne dans son sud natal pour annoncer « Café Mundo », son premier album

C’est officiel ! Café Mundo sera le premier album de Carbonne et sortira cet automne. Un titre qui résume à lui seul l’univers du projet. Le chanteur l’a annoncé sur son compte Instagram en dévoilant un teaser tourné dans le sud. Pour lui le café est un lieu symbolique où l’on vient rire, pleurer, faire la fête, rêver ou simplement se retrouver. Carbonne imagine un endroit populaire et fédérateur, à l’image des cafés de village, de place ou du bord de mer.

Depuis son EP Par nous-mêmes, sorti en juillet 2024 et notamment porté par le succès d’Imagine, Carbonne n’a pas vraiment quitté les radars. L’artiste a multiplié les sorties avec Falbala, puis Étincelles, son duo avec Luiza, avant de dévoiler en 2026 Ne me quitte pas, premier morceau directement présenté comme un avant-goût de Café Mundo.

Direction L’Olympia le 12 septembre

Carbonne ne compte pas défendre ce nouveau projet uniquement en studio et sera le 12 septembre 2026 à L’Olympia, pour un concert inédit. Après deux concerts complets à La Cigale et une tournée qui a largement contribué à installer son nom dans le paysage musical français, il s’attaque cette fois à l’une des salles les plus mythiques de Paris. il reste actuellement des places, avec une billetterie affichant des tarifs à partir de 31 euros.

Le rappeur sera également présent à Sorigny pour le Tour Vibration, le 5 septembre, la première étape de cette tournée de concerts gratuits en Centre-Val de Loire. Il partagera notamment l'affiche avec Zazie, Amel Bent, Keen’V, Pierre de Maere, Nuit Incolore, 47Ter, Make Sense et Yaniss.