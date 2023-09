Ce n’est, loin de là, toujours pas une partie de plaisir d’aller remettre de l’essence dans notre voiture ou notre deux-roues. Afin d'essayer de nous faire économiser, certains distributeurs de carburant font quelques gestes.

Pour commencer, il y a les fameuses opérations à prix coûtants, soit vendre sans frais de marge. Cela aura lieu durant les prochains week-ends chez Intermarché, Casino et Système U, parfois jusqu’au mois de novembre.

Les efforts de ces distributeurs n’auront toutefois qu’un petit impact pour notre porte-monnaie, lorsque l'on sait qu’ils touchent, en net, un centime d’euro par litre d’essence. Pour un plein de 70 litres, cela ne nous fera économiser que 70 centimes.

Enfin, du côté de TotalÉnergies, le fournisseur et producteur a annoncé que le plafonnement des prix des carburants à 1,99 euro sera prolongé après la fin 2023. Un coup de pouce qui durera tant que les prix resteront élevés, a précisé TotalÉnergies, et qui concerne actuellement plus de 2600 stations-service du groupe. Cependant, aucun autre distributeur n’a confirmé faire ce genre d’opération.