Cartes Pokémon : quand un loisir devient une affaire fiscale

Longtemps considérées comme un simple divertissement d’enfants, les cartes Pokémon sont aujourd’hui au cœur d’un marché florissant qui attire l’attention de l’administration fiscale.

Ce qui relevait autrefois d’échanges dans les cours de récréation s’est transformé en véritable activité lucrative, avec des ventes atteignant parfois plusieurs milliers d’euros lors d’enchères ou sur des plateformes en ligne.

Face à cette évolution, les Finances publiques ont décidé de surveiller de près ce secteur. En France, dès lors que le montant total des ventes réalisées sur une année dépasse 5 000 euros, les gains peuvent être soumis à une taxation sur la plus-value, à hauteur de 36,2 %. Une règle souvent méconnue des collectionneurs occasionnels, qui ne se considèrent pas nécessairement comme des vendeurs professionnels.

Mais comment l’administration peut-elle suivre ces transactions, souvent réalisées entre particuliers ? La réponse réside dans l’encadrement des plateformes numériques. Depuis 2023, des sites comme Vinted ou eBay ont l’obligation de transmettre automatiquement aux autorités fiscales les informations relatives aux ventes effectuées par leurs utilisateurs. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une directive européenne, intégrée au Code général des impôts, visant à renforcer la transparence des revenus générés en ligne.

Ainsi, le fisc connaît précisément les montants encaissés par les vendeurs. En revanche, il ne dispose pas d’informations sur le prix d’achat initial des cartes. Ce point est crucial, car c’est lui qui permet de déterminer la plus-value réelle. En pratique, la responsabilité repose donc sur le vendeur : il doit être en mesure de prouver combien il a payé la carte à l’origine.

À défaut de justificatif, l’administration peut considérer que la totalité du prix de vente constitue une plus-value imposable. Une situation potentiellement très pénalisante pour les collectionneurs négligents.

En conclusion, ce marché en pleine expansion n’échappe plus à la vigilance fiscale. Ce qui était perçu comme un simple loisir est désormais entièrement traçable, et l’absence de preuves d’achat peut rapidement transformer une bonne affaire en mauvaise surprise financière.