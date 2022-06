Catastrophe ferroviaire de Brétigny: le jugement sera rendu le 26 octobre

Depuis le 25 avril, SNCF, SNCF Réseau et un ancien cadre cheminot sont jugés pour homicides involontaires et blessures involontaires. Mercredi, le procureur de la République d’Evry, a requis la peine maximale - 450.000 euros d'amende, pour la SNCF, chargée de la maintenance au moment du déraillement du train. Il a revanche demandé la relaxe pour les deux autres prévenus: le gestionnaire des voies, SNCF Réseau, et un ancien cadre cheminot Laurent Waton.

Sept morts et des centaines de blessés

Le 12 juillet 2013, le désassemblage d'une éclisse - sorte de grosse agrafe reliant deux rails - a provoqué le déraillement d'un train Intercités en gare de Brétigny-sur-Orge (Essonne). Sept personnes avaient perdu la vie, des centaines d’autres avaient été blessées.

Pour la SNCF, dont l'avocat a plaidé vendredi la relaxe, ce désassemblage a été soudain, imprévisible, provoqué par un défaut de l'acier. Avec des boulons qui ont cassé très peu de temps avant l'accident. Ce que conteste l'accusation, qui soutient un processus lent et reproche à la SNCF d'avoir "créé le contexte à l'origine de l'accident".

La décision sera rendue le 26 octobre.

Avec AFP