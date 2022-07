Ce couple a décidé de patienter jusqu'au mariage avant de s’embrasser pour la première fois

Il y a les couples qui vivent leur passion à cent à l'heure, et les autres qui préfèrent prendre leur temps. C'est justement le cas de Kaytlin O'Neall et son petit ami, ensemble depuis plus de deux ans. Les deux jeunes tourtereaux ont en effet expliqué dans une vidéo TikTok visionnée par plus de 2,5 millions d'internautes, qu'ils ne s'étaient encore jamais embrassés. La raison ? Ils ont décidé d'attendre leur mariage pour s'embrasser pour la première fois. Idem pour les relations sexuelles.

La toile stupéfaite

Si chacun est bien entendu libre de gérer ses relations amoureuses comme il en a envie, cette révélation a tout de même choqué les internautes. "Vous êtes juste amis, ce n’est pas possible", peut-on par exemple lire parmi les centaines de commentaires postés sous la publication. "Nous étions meilleurs amis avant de tomber amoureux. Désormais, nous voulons nous protéger et protéger notre relation en prenant le temps pour chaque étape. Chaque cellule de mon corps veut épouser cette fille, croyez-moi", s'e le petit ami de la jeune femme dans une autre vidéo.

"Un an avant que je ne sorte officiellement avec Drew, je m’étais posé la question du baiser avant le mariage. Et j’ai réalisé que je voulais vraiment réserver ce privilège à mon futur mari. Pour moi, un bisou sur les lèvres est un acte très intime dans un couple", a de son côté conclu Kaytlin.