Le nouvel album de Louane "Watch Out" sortira le 27 novembre

Louane n’a pas hésité à distiller de nombreuses informations sur les réseaux sociaux pour annoncer l’arrivée de son sixième album. Après avoir dévoilé le moodboard de ce nouveau projet, intitulé Watch Out, la chanteuse, révélée dans The Voice, a annoncé sur ses réseaux sociaux la date de sortie et d’ouverture des précommandes de l’album.

Le 27 novembre 2026 est à noter dans les agendas. C'est à cette date que sortira ce sixième album. Les fans pourront ainsi passer commande à partir du 14 septembre pour le précommander. Ce nouvel album devrait notamment contenir le single « Conduire », sorti au printemps dernier.

Cette annonce permet également de découvrir la pochette de l’album. Une date qui n'est surement pas anodine : Watch Out sortira au lendemain de l'anniversaire de Louane qui fêtera cette année ses 30 ans. Un beau cadeau d'anniversaire à destination de sa communauté de fans.