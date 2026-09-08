Mylène Farmer fait appel au réalisateur du carton surprise de l’été

Chez Mylène Farmer, l’image n’est jamais laissée au hasard. Pour accompagner son 13e album Égrégore, attendu le 30 octobre 2026, l’artiste a imaginé un projet particulièrement ambitieux : un film réunissant plusieurs clips, projeté dans de nombreuses salles dès le 27 octobre, soit trois jours avant la sortie du disque.

Et pour mettre en images ses nouvelles chansons, Mylène Farmer s’est entourée de plusieurs grands noms du cinéma. Julia Ducournau a déjà réalisé C’est à qui le tour, premier single dévoilé en juin. François Hanss, collaborateur de longue date de la chanteuse, Gilles Lellouche, les frères Thierry et Didier Poiraud ainsi qu’Antonin Baudry participent également au projet.

C’est justement la présence de ce dernier qui retient particulièrement l’attention. Antonin Baudry est le réalisateur de La Bataille de Gaulle, diptyque devenu l’une des surprises du box-office français de l’été 2026.

Antonin Baudry rejoint l’univers de Mylène Farmer

Après un démarrage à 388 000 entrées, La Bataille de Gaulle a connu une spectaculaire progression grâce au bouche-à-oreille. Les deux films cumulent désormais plus de 5,5 millions d’entrées, avec 2,95 millions pour le premier volet et 2,5 millions pour le second. Tous deux figurent dans le top 10 du box-office français de l’année.

Antonin Baudry n’en est pas à son premier succès : il avait également signé en 2019 le thriller Le Chant du loup, qui avait attiré environ 1,5 million de spectateurs.

On ignore encore quelle chanson de Égrégore lui a été confiée. Le principe du film est justement de laisser chaque cinéaste proposer sa propre interprétation d’un titre et construire un fragment de l’univers du disque. Des artistes digitaux, parmi lesquels Giorgio Martinoli et Guillaume Colas, participent également à cette création de 65 minutes.

Le mystère reste par ailleurs largement entretenu autour de Égrégore. Le jeune producteur français DJ Lewis, qui a notamment travaillé avec Drake, intervient sur plusieurs chansons, tandis que DJ Snake aurait lui aussi participé à la production de certains morceaux.

À quelques semaines de la sortie, un deuxième single pourrait désormais être la prochaine pièce dévoilée de ce projet particulièrement cinématographique.