Céline Dion : Paris lui consacre un karaoké géant gratuit

Pas de billet pour l’un des concerts de Céline Dion ? La Ville de Paris a imaginé une autre façon de participer à l’événement. Vendredi 11 septembre, la place de la Bataille-de-Stalingrad, dans le XIXe arrondissement, va se transformer en immense karaoké consacré à la chanteuse québécoise.

L’événement intervient à la veille du grand retour sur scène de Céline Dion, attendu samedi 12 septembre. La star doit alors donner le coup d’envoi d’une résidence de plus d’un mois en région parisienne, avec pas moins de 16 concerts programmés.

Pour permettre à ceux qui n’ont pas obtenu de billet de célébrer eux aussi ce retour, la mairie organise, en partenariat avec AEG Presents France, un rendez-vous « gratuit et ouvert à toutes et tous ».

Au total, 10 000 personnes pourront participer à l’une des deux sessions prévues vendredi : la première débutera à 16 heures, la seconde à 19 heures.

Comment participer au karaoké géant Céline Dion ?

Le public ne sera pas seulement invité à donner de la voix sur les tubes de Céline Dion. La Ville de Paris encourage également les participants à reproduire les looks les plus emblématiques de la chanteuse : robes de scène, perruques, gants ou encore lunettes noires. Des espaces photos seront installés pour immortaliser les tenues et cette célébration collective.

Pour participer gratuitement, une inscription est nécessaire. Il faut être abonné à la newsletter « Que faire à Paris », puis utiliser le formulaire d'inscription communiqué dans l'édition du 7 septembre. Les personnes déjà abonnées peuvent directement passer par le message reçu dans leur boîte mail.

Informations et inscriptions sur le site de la Ville de Paris

Une manière spectaculaire de faire monter la température avant le retour très attendu de Céline Dion sur scène. Vendredi, ce sont donc plusieurs milliers de voix qui devraient résonner à Paris sur les chansons de la star.