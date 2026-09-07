« sous influence », le single qui fait entrer Eddy de Pretto dans un nouvel univers

Eddy de Pretto ouvre une nouvelle page de sa carrière. Vendredi 4 septembre, le chanteur a dévoilé sous Influence, un single qui marque un tournant musical et referme l’ère Crash cœur. Sur une production étonnamment lourde et sombre, qui dénote avec ses précédentes sorties, Eddy de Pretto évoque la société de contrôle et d’influence dans laquelle il vit. Un single qui laisse présager un prochain projet aux messages plus forts et politiques, comme un retour aux textes bruts de ses premiers albums.