« sous influence », le single qui fait entrer Eddy de Pretto dans un nouvel univers
Publié : 7 septembre 2026 à 15h30 par Robin LECOMTE
Crédit image: Capture d'écran Instagram @eddydepretto
Vendredi 4 septembre 2026, Eddy de Pretto a dévoilé « sous influence », un nouveau single pour compléter son univers en ouvrant un nouveau chapitre musical. Le single adopte une ambiance assez inédite dans la discographie du chanteur.
Eddy de Pretto ouvre une nouvelle page de sa carrière. Vendredi 4 septembre, le chanteur a dévoilé sous Influence, un single qui marque un tournant musical et referme l’ère Crash cœur. Sur une production étonnamment lourde et sombre, qui dénote avec ses précédentes sorties, Eddy de Pretto évoque la société de contrôle et d’influence dans laquelle il vit. Un single qui laisse présager un prochain projet aux messages plus forts et politiques, comme un retour aux textes bruts de ses premiers albums.