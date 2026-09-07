Ava, née sans oreilles, commence à entendre après une première opération aux États-Unis

Jusqu’à présent, Ava devait porter un bandeau autour de la tête pour pouvoir entendre. Ce dispositif lui permettait de capter les sons malgré son absence de conduit auditif naturel. Sa famille a donc choisi de se tourner vers une équipe médicale américaine spécialisée dans la reconstruction de l’appareil auditif. La petite fille a commencé cet été un protocole qui doit, à terme, lui permettre d’entendre sans ce dispositif.

La première intervention s’est très bien déroulée. Les chirurgiens ont notamment créé un nouveau conduit auditif en utilisant une greffe de peau prélevée sur le crâne d’Ava. Cette peau a servi à tapisser l’intérieur du conduit nouvellement créé. Et les premiers résultats sont encourageants. Les premiers tests réalisés après l’intervention ont montré qu’Ava était déjà capable de percevoir certains sons. Son audition devrait continuer à s’améliorer progressivement au fil de sa récupération.

Mais le parcours est loin d’être terminé. D’autres interventions et plusieurs voyages aux États-Unis sont programmés en 2027 afin de poursuivre et d’achever le protocole médical. Cette prise en charge représente également un défi financier considérable pour la famille. La reconstruction du conduit auditif, associée à la canaloplastie, représente environ 100 000 euros par oreille.

Pour financer ces opérations, la famille d’Ava a créé une association en 2022. Depuis quatre ans, de nombreux donateurs se sont mobilisés pour permettre à la petite fille d’accéder à ces soins. Aujourd’hui, le premier objectif est atteint : Ava a commencé à entendre grâce à cette intervention. Pour sa famille, c’est une étape particulièrement importante. Mais le prochain rendez-vous est déjà fixé : en 2027, elle devra retourner aux États-Unis pour poursuivre les opérations et espérer, à terme, pouvoir entendre comme les autres petites filles de son âge.