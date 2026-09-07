Et si le prochain vaccin ne ciblait pas le virus, mais la salive du moustique ?

Lorsqu’un moustique pique, on pense généralement à un simple échange : l’insecte prélève du sang et peut, au passage, transmettre un virus. Mais sa salive pourrait jouer un rôle bien plus important qu’on ne l’imaginait. Des chercheurs français, basés à Montpellier, étudient en effet la manière dont cette salive agit sur notre organisme. Lors de la piqûre, elle est injectée directement dans la peau. Elle contient différentes molécules capables de modifier localement la réponse du système immunitaire. Et ce phénomène pourrait faciliter l’installation du virus dans l’organisme.

Cette découverte ouvre une piste particulièrement intéressante : plutôt que de chercher à développer un vaccin contre chaque virus transmis par les moustiques, pourquoi ne pas apprendre au système immunitaire à neutraliser les effets de leur salive ? L’objectif serait donc de préparer l’organisme à réagir dès la piqûre. Si la salive ne parvient plus à créer cet environnement favorable, le virus pourrait avoir davantage de difficultés à s’installer et à se multiplier.

L’intérêt est potentiellement considérable. Dengue, Zika ou encore fièvre jaune sont provoqués par des virus différents, mais ils ont un point commun : ils peuvent être transmis par une piqûre de moustique. Un vaccin ciblant certains composants de la salive pourrait donc, en théorie, offrir une protection contre plusieurs infections différentes.

Pour l’instant, cette approche reste toutefois au stade expérimental. Les premiers résultats obtenus chez la souris sont encourageants, mais cela ne signifie pas encore qu’un vaccin puisse être utilisé chez l’être humain. Il faudra notamment confirmer son efficacité et sa sécurité lors d’étapes de recherche beaucoup plus avancées. Le principe reste néanmoins novateur : au lieu de s’attaquer directement à l’ennemi, les chercheurs cherchent à empêcher le moustique de lui ouvrir la porte.