Ce que l'on sait de la tentative d'assassinat de Donald Trump

Une fusillade en plein meeting

Donald Trump était en plein meeting en Pennsylvanie lorsqu'il a été visé par des tirs. Il commençait son discours lorsque 4 tirs ont retenti. L'ex-président républicain a tout de suite été protégé et mis à l'abri par le Secret Service, chargé de la protection des présidents américains.

Trump légèrement blessé, un spectateur tué

Donald Trump a été touché par un des tirs au niveau de l'oreille. Plusieurs photos montrent le côté droit de son visage ensanglanté mais la blessure n'est que superficielle. Il s'est d'ailleurs adressé, le poing levé, à ses soutiens, juste après les tirs. En revanche, un spectateur a été tué et deux autres grièvement blessés dans la fusillade.

Le tireur identifié

L'assaillant se trouvait sur un toit à proximité du meeting de Donald Trump. Il a rapidement été neutralisé par le Secret Service. Un fusil semi-automatique de type AR-15 a été retrouvé près de son corps. L'homme a été identifié comme étant Thomas Matthew Crooks, âgé de 20 ans, selon le FBI. Ses motivations ne sont pas encore connues, une enquête été ouverte pour tentative d'assassinat.

Les réactions

La tentatives d'assassinat a été unaniment condamnée, que ce soit aux Etats-Unis ou à l'international. Le président américain Joe Biden a personnellement appelé son adversaire. Emmanuel Macron a évoqué « un drame pour nos démocraties », tandis que la Russie dit « condammer toute violence dans la lutte politique » ou que le président chinois Xi Jinping exprime sa « compassion » et sa « sollicitude ». « Seul Dieu a empêché l'impensable », a réagi Donald Trump, invitant les Américains à « rester unis » et affirmant que « le mal ne peut pas gagner ».

Des précédents dans l'histoire

Ce n'est pas la première fois qu'un président ou candidat à la présidence est victime d'une tentative d'assassinat aux Etats-Unis. Quatre présidents ont d'ailleurs été assassinés : Lincoln (1865), Garfield (1881), McKinley (1901) et plus récemment Kennedy (1963). D'autres ont survécu, comme Jackson (1835), Roosevelt (1912 et 1933), Ford (1975) et Reagan (1981).

Des défaillances dans la sécurité ?

Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer des manquements à la sécurité. Des témoins ont notamment déclaré dans les médias américains avoir alerté la police suite à la présence d'un homme sur un toit. Une enquête devrait déterminer s'il y a eu des défaillances dans la protection de l'ex-président, mais le Secret Service nie avoir refusé des moyens supplémentaires de sécurité, contrairement à une affirmation qui circule.