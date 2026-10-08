Ce que vos relations font à votre système nerveux

Notre entourage a un réel impact sur notre bien-être, et notre état de forme. Jusqu’ici, je ne vous apprends rien. Mais savez-vous pourquoi ? Notre experte en gestion du stress, Mary-Morgane, décrypte avec nous le fonctionnement de notre système nerveux, et le relationnel y joue un rôle majeur.

Prenons un exemple très concret : vous passez une heure avec une amie, vous ne faites rien de particulier mais en rentrant, vous vous sentez mieux, comme si vous aviez rechargé les batteries. A l’inverse, parfois vous êtes vidé, tendu, irritable… Et bien tout ça, ce n’est pas dans votre tête. « C’est votre système nerveux qui réagit à celui de l’autre », nous explique Mary-Morgane.

Connection à l’autre

C’est ce qu’on appelle aussi « la contagion émotionnelle ». « Être avec quelqu'un de safe, c'est un signal de sécurité. Être avec quelqu'un d'imprévisible ou toxique, c’est un signal de danger, précise notre experte. Et quand vous rentrez épuisé, c’est parce que votre système nerveux a passé la soirée en mode survie, sans que vous vous rendiez compte ».

C’est un phénomène neurobiologique réel durant lequel vos neurones miroirs ont absorbé l’état de l’autre. C’est automatiquement, sans que vous ne compreniez rien. « Quand vous êtes avec quelqu'un dont le système nerveux est calme et ancré…le vôtre tend à descendre », nous donne comme exemple Mary-Morgane. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ?

Régulateurs et dérégulateurs

Dans un premier temps, il s’agira d’identifier les gens qui nous font du bien de ceux qui mettre notre système nerveux à rude épreuve, ce sont les régulateurs et les dérégulateurs. Puis il va falloir devenir soi-même régulateur. « Quand votre propre système nerveux est ancré, vous aidez inconsciemment ceux qui vous entourent à se réguler. Vos enfants. Vos collègues. Vos proches. C'est peut-être la chose la plus puissante que vous puissiez faire pour vos relations ».

C’est le bon geste à adopter cette semaine. Mary-Morgane nous conseille de « faire le tri » autour de nous, c’est-à-dire identifier les personnes avec qui on se sent bien, et poser des limites sur celles qui épuisent votre énergie. « On fait attention à ce qu'on mange, à ce qu'on respire, à ce qu'on boit. Mais rarement à ce qu'on absorbe des autres, alors que l’impact sur nous est parfois énorme. Choisissez-les bien les gens qui vous entoure, et posez de la conscience sur comment vous vous sentez après avoir vu certaines personnes ».

Car prendre soin de son système nerveux, ce n’est pas seulement dormir suffisamment, manger équilibré ou faire du sport. C’est aussi regarder de plus près ce que certaines relations font à notre corps, parfois avant même que notre tête ne s’en rende compte.