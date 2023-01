Ce site vous permet d’acheter... les vêtements des personnages de séries !

Vous rêvez de vous habiller comme les personnages de la série Emily in Paris ? Eh bien c’est déjà possible ! ShopTheScenes, une plateforme en ligne, a récemment vu le jour aux États-Unis, créée par Jill Martin, entrepreneuse régulièrement invitée des plateaux télévisés américains. Le principe est très simple : vous permettre de vous acheter les vêtements que portent vos personnages préférés et même certains éléments de décors.

Seules deux séries sont pour le moment mises en avant sur le site : Yellowstone et Emily in Paris. Mais la société travaille à faire venir d’autres univers sur son site, 24 films et séries au total. Elles devraient apparaître d’ici 2024.