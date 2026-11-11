Parkinson : une greffe de cellules souches pour remplacer les neurones détruits par la maladie

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la recherche contre la maladie de Parkinson. Au Japon, un premier patient a bénéficié, en octobre 2026, d'une greffe de cellules souches destinée à compenser la disparition progressive de certains neurones dans son cerveau. Le traitement, développé par le laboratoire japonais Sumitomo Pharma, repose sur une approche différente des thérapies habituellement proposées aux malades.

La maladie de Parkinson provoque notamment la destruction progressive des neurones qui produisent la dopamine. Cette substance joue un rôle essentiel dans le contrôle des mouvements. Sa diminution entraîne des symptômes caractéristiques comme les tremblements, les difficultés à marcher ou les troubles de l'équilibre. Les médicaments disponibles permettent de compenser ce manque de dopamine et de soulager les symptômes, mais ils ne remplacent pas les cellules nerveuses détruites.

C'est précisément ce que cherche à faire cette nouvelle thérapie. Les chercheurs utilisent des cellules souches dites « iPS », obtenues à partir de cellules humaines reprogrammées pour retrouver la capacité de se transformer en différents types de cellules. Elles sont ensuite développées en précurseurs de neurones producteurs de dopamine, avant d'être implantées directement dans le cerveau des patients.

Des premiers résultats encourageants

Avant cette première intervention, la technique avait déjà été testée sur sept patients âgés de 50 à 69 ans. Après deux années de suivi, quatre d'entre eux avaient constaté une amélioration de leurs symptômes. Aucun effet indésirable majeur n'avait été rapporté pendant cette période.

Ces résultats constituent un premier signal encourageant, mais ils ne suffisent pas à démontrer définitivement l'efficacité du traitement. Le Japon lui a accordé une autorisation conditionnelle en mars 2026. Des essais supplémentaires devront permettre de confirmer sa sécurité et ses bénéfices à long terme.

Le laboratoire prévoit ainsi de poursuivre les traitements sur plusieurs dizaines de patients d'ici mars 2029. Des recherches sont également menées aux États-Unis.

L'objectif est désormais de vérifier si cette greffe peut durablement améliorer la vie des personnes atteintes de Parkinson. Une avancée importante pour la médecine régénérative, qui ne cherche plus seulement à compenser les effets de la maladie, mais à réparer une partie des dommages qu'elle provoque.