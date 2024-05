L’astuce d’un passager Ryanair pour éviter un supplément (vidéo)

Excédé, mais aussi peut-être un peu têtu, Daniel, qui voyage avec cette même valise depuis plusieurs années, a tout simplement décidé d’arracher les roues de sa valise, sous le regard amusé, voire fier, des autres passagers. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Un chico le rompe las ruedas a su maleta para no tener que facturarla con Ryanair y se ahorra 70€ pic.twitter.com/EK8YOAP9JF

« Enregistrer ma valise m’aurait coûté plus cher que le vol lui-même », a-t-il ensuite déclaré auprès du journal The Sun. Daniel a finalement pu prendre son avion sans payer de supplément. Et la scène aura au moins fait rire quelques personnes présentes sur place.

Sur les réseaux sociaux, la vidéo fait réagir, certains critiquant le comportement de ce voyageur. Mais une grande partie des commentaires reste « positive, venant de gens qui comprennent ce que nous avons fait ».