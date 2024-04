Des marins naufragés sauvés grâce à un message sur la plage

Tom Hanks aurait probablement apprécié recevoir cette aide dans Seul au Monde. Bien qu’il s’agisse cette fois-ci de l’histoire vraie de trois marins naufragés, finalement sauvés au bout d’une semaine. Partis à la fin du mois de mars, le moteur de leur bateau est tombé en panne et l’embarcation s’est retrouvée prise dans la houle de l’océan Pacifique, sans que les marins ne puissent utiliser leur radio pour avertir les secours.

Les trois marins dérivent et échouent finalement sur l’atoll de Pikelot, à près de 200km de leur lieu de départ. Sur place, ils décident de faire ce que tout bon naufragé doit faire dans un film : écrire un énorme « HELP » (Au secours) sur la plage, grâce à des feuilles de palmier. Et attendre.

Une histoire similaire il y a trois ans

Au bout de plusieurs jours, la famille de l’un des marins s’inquiète de ne pas le voir rentrer. Elle contacte donc les secours, qui dépêchent notamment un avion de l’US Navy parti de l’île d’Okinawa, et les repère finalement après une semaine passée sur l’atoll. L’armée américaine leur largue des kits de survie pour patienter encore une journée, le temps que des renforts viennent les chercher.

Ils raconteront justement aux secours qu’ils ont réussi à se nourrir de chair de noix de coco durant une semaine pour tenir. Quant à la soif, les naufragés avaient la chance d’avoir un puits d’eau potable à proximité. Cette histoire n’est pas une première. Trios autres marins ayant aussi perdu le contrôle de leur navire avant de s’échouer sur ce même atoll il y a quatre ans. Eux aussi avaient été repérés grâce à un message écrit sur le sable.