Céline Dion, Antoine Dupont… une tombola aux lots exceptionnels pour la bonne cause

Et si tenter de gagner une expérience exceptionnelle permettait également de soutenir la recherche ? C’est le principe de la Tombola Pancréas, organisée par Vaincre le Cancer et Solidarité Pancréas.

Cette grande opération nationale se déroule entièrement en ligne. Pour 10 euros le ticket, chaque participant choisit directement le lot pour lequel il souhaite tenter sa chance. Et la liste réunit musique, sport, cinéma, télévision, gastronomie et art.

Côté musique, il sera notamment possible de remporter deux places en catégorie Or pour Céline Dion, un pack VIP pour Lara Fabian comprenant un accès backstage ou encore une rencontre avec Amir dans un studio d’enregistrement.

Les fans de Johnny Hallyday pourront, eux, tenter de gagner un disque d’or XXL personnalisé au nom du gagnant.

Plus de 30 lots pour soutenir la recherche

La Tombola Pancréas ne s’arrête pas à la musique. Parmi les autres lots figurent un maillot signé par Antoine Dupont, deux places en loge pour le Grand Prix de Monaco, des expériences VIP autour de Danse avec les stars ou encore une journée sur le tournage de Philippe Lacheau.

Les participants peuvent également tenter de décrocher un dîner pour quatre personnes chez Cyril Lignac ou une œuvre de Richard Orlinski annoncée à une valeur de 23 900 euros.

Au total, plus de 30 lots et expériences ont été offerts par des artistes, sportifs et personnalités mobilisés autour de l’opération.

L’intégralité des bénéfices de la tombola doit être consacrée à la recherche contre le cancer du pancréas ainsi qu’à l’aide aux patients.

Les participations sont ouvertes jusqu’au 19 octobre 2026 à 23 h 59, avant un tirage au sort organisé le 20 octobre sous le contrôle d’un commissaire de justice.

Participer à la Tombola Pancréas et découvrir tous les lots