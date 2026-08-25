Céline Dion bientôt racontée en série dans « Growing Up Dion »

Après Aline, le film de Valérie Lemercier sorti en 2021, et le documentaire Je suis : Céline Dion diffusé sur Prime Video en 2024, Céline Dion va de nouveau voir son histoire portée à l'écran avec Growing Up Dion. Ce projet ne sera ni un documentaire ni une fiction librement inspirée de sa vie mais une série soutenue officiellement par sa propre famille. Le projet est actuellement en développement et présenté à des acheteurs internationaux. Son titre, Growing Up Dion, reste provisoire et aucune date de diffusion n'a encore été annoncée. Le casting n'a pas non plus été dévoilé.

Ici pas question de raconter toute la carrière de Céline Dion. La série devrait se concentrer sur ses jeunes années, au Québec, bien avant les Grammy Awards, les millions d'albums vendus et les scènes de Las Vegas. Céline est la cadette d'une fratrie de 14 enfants, et c'est précisément cette vie de famille qui constituera le cœur du récit.

Une histoire racontée par les Dion

Le projet s'appuie sur Dion, A Family Saga, un livre écrit par Jimmy Dion, le neveu de Céline. Son frère Jacques Dion est, lui, producteur de la série. Cette implication familiale donne au projet une dimension particulière. Il s'agit de la première adaptation dramatique de l'histoire de Céline Dion bénéficiant du soutien officiel de sa famille. Jacques Dion souhaite notamment que la série restitue l'esprit de leur enfance, avec ses difficultés mais aussi les liens très forts qui unissaient les membres de la famille. Le récit devrait également donner davantage de place à Thérèse Dion, disparue en 2020, figure essentielle dans les débuts de sa fille.

L'annonce de Growing Up Dion intervient alors que Céline Dion prépare son grand retour sur scène. La chanteuse doit retrouver son public à Paris à partir de septembre 2026, avant de nouvelles dates annoncées pour 2027. Après plusieurs années marquées par son retrait de la scène et par son combat contre le syndrome de la personne raide, cette actualité donne évidemment une résonance particulière au projet.