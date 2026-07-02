Tour Vibration 2026 : les premiers artistes dévoilés

Le compte à rebours est lancé. Le Tour Vibration 2026 commence à dévoiler son affiche avec une première vague d'artistes qui se produiront lors des trois rendez-vous gratuits de la rentrée en Centre-Val de Loire.

Depuis plus de dix ans, le Tour Vibration réunit chaque année des milliers de spectateurs autour d'artistes incontournables et de nouveaux talents de la scène française. Cette nouvelle édition débutera le samedi 5 septembre à l'aérodrome de Sorigny, avant de faire escale à Romorantin-Lanthenay le 12 septembre, puis de s'achever à Châteauroux le 26 septembre.

À Sorigny, où près de 27 000 personnes s'étaient retrouvées en 2025, les premiers artistes confirmés sont Carbonne, Nuit Incolore, Keen'V et Pierre de Maere. Entre pop urbaine, chansons intimistes, tubes festifs et pop élégante, cette première annonce promet une soirée éclectique, fidèle à l'identité du festival.

Le Tour Vibration dévoile ses premières têtes d'affiche

Le Tour Vibration 2026 poursuivra sa tournée le 12 septembre à Romorantin-Lanthenay. Sont dores et déjà attendus Jeanne, KeBlack, Marine et Vincè. La programmation mêlera les révélations de la chanson française, les nouveaux visages de la pop et les artistes les plus populaires du moment.

Enfin, le 26 septembre, Châteauroux accueillera un plateau particulièrement attendu avec Bigflo & Oli, Joseph Kamel, Tibz et Claudio Capéo. Entre rap, pop, chanson française et folk, cette dernière étape devrait une nouvelle fois rassembler un large public.

Avec ces premiers noms, l'édition 2026 s'annonce déjà comme l'un des temps forts musicaux de septembre. Les organisateurs promettent encore plusieurs annonces dans les prochaines semaines afin de compléter une programmation qui devrait une nouvelle fois séduire les amateurs de pop, de rap et de chanson française.