Céline Dion en France : Jean-Jacques Goldman ne chantera pas avec elle

C’était l’un des grands fantasmes entourant le retour de Céline Dion sur scène. Jean-Jacques Goldman allait-il profiter de sa résidence parisienne pour apparaître à ses côtés ? La réponse semble désormais négative.

Depuis le 12 septembre, Céline Dion se produit à la Plenitude Arena de Paris pour une série de concerts très attendus. Pendant près de 2h30, la chanteuse revisite son répertoire francophone et anglophone, de On ne change pas à S’il suffisait d’aimer.

Évidemment, l’ombre de Jean-Jacques Goldman plane sur le spectacle. Sur J’irai où tu iras, c’est ainsi le choriste Jordan Lévesque qui reprend les parties autrefois interprétées par Goldman.

Selon Le Parisien, Jean-Jacques Goldman devrait bien venir assister à l’un des concerts de Céline Dion, mais il le ferait comme simple spectateur, sans monter sur scène.

Jean-Jacques Goldman devrait rester dans le public

Une apparition constituerait pourtant un événement considérable. Jean-Jacques Goldman s’est retiré de la scène depuis de nombreuses années et ses duos avec Céline Dion ont marqué leur collaboration, notamment dans les années 1990.

Le chanteur continue toutefois d’écrire pour elle. Il signe notamment Dansons, premier titre dévoilé du prochain album de Céline Dion et intégré au spectacle parisien, ainsi qu’une deuxième chanson encore inconnue. Le disque est annoncé pour 2027.

Une source citée par Paris Match avance également des raisons de santé pour expliquer l’absence de Goldman sur scène, affirmant notamment qu’il souffrirait d’arthrite et aurait désormais des difficultés à jouer de la guitare et à chanter. Ces affirmations provenant d’une source anonyme, elles restent à prendre avec précaution et ne constituent pas une confirmation de Jean-Jacques Goldman lui-même.

Les spéculations autour d’éventuels invités ne devraient donc pas s’arrêter là. Garou est notamment évoqué pour Sous le vent, absent de la setlist du premier concert, tandis que plusieurs artistes ayant participé au prochain album de Céline Dion pourraient également faire rêver les fans.

Pour Jean-Jacques Goldman, en revanche, le scénario semble désormais clair : s’il retrouve Céline Dion à la Plenitude Arena, ce sera depuis les gradins et non derrière un micro.