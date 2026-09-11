Taylor Swift, une habituée des dons XXL aux anonymes

Taylor Swift vient une nouvelle fois de faire parler sa générosité. La chanteuse américaine a donné 50 000 dollars à Ashley Taunton, une aide-soignante de 42 ans, grièvement blessée alors qu’elle portait secours à des adolescents victimes d’un accident de la route dans le Rhode Island.

Le 18 juillet, cette mère de trois enfants s’était arrêtée sur l’Interstate 95 après avoir vu une voiture quitter la route sous la pluie. Alors qu’elle aidait les jeunes accidentés, un autre véhicule a perdu le contrôle et foncé vers eux. Ashley Taunton a alors réussi à pousser l’un des adolescents hors de la trajectoire avant d’être elle-même percutée.

Grièvement blessée, elle a notamment souffert de fractures, d’hémorragies internes et de lésions à plusieurs organes. Après plusieurs opérations et plusieurs semaines d’hospitalisation, elle doit encore poursuivre une longue période de rééducation. Une cagnotte GoFundMe a été lancée pour l’aider à financer sa convalescence et les dépenses de sa famille. Elle avait récolté plus de 90 000 dollars lorsque Taylor Swift y a ajouté son propre don de 50 000 dollars, le plus important de la cagnotte.

Et ce n’est pas un cas isolé. En octobre 2025, Taylor Swift avait déjà versé 100 000 dollars à la cagnotte d’une fillette de deux ans, atteinte d’une forme rare et agressive de cancer du cerveau. La chanteuse avait découvert l’histoire de Lilah Smoot sur les réseaux sociaux et avait effectué son don directement sur GoFundMe.

Mais Taylor Swift donne aussi à une tout autre échelle. Elle a versé 5 millions de dollars pour les victimes des ouragans Helene et Milton en 2024, puis 1 million de dollars à Feeding America en 2025 pour lutter contre la faim.

Sa philanthropie mélange donc grands dons à des organisations et aides directes à des particuliers. Et c’est peut-être ce deuxième volet qui frappe le plus : derrière les millions versés aux associations, Taylor Swift intervient aussi personnellement dans des histoires individuelles, souvent découvertes sur Internet.