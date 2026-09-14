Lady Gaga est devenue maman pour la première fois à 40 ans
Publié : 14 septembre 2026 à 9h23 par Iris
Lady Gaga vient de franchir une nouvelle étape dans sa vie. La superstar américaine de 40 ans aurait accueilli son premier enfant avec son fiancé Michael Polansky. Le couple a été aperçu avec un bébé lors d’une promenade en Californie.
Une heureuse nouvelle pour Lady Gaga. Selon les informations publiées vendredi dans la presse, la chanteuse est devenue maman pour la première fois à 40 ans.
L’interprète de Born This Way aurait accueilli cet enfant avec son fiancé, l’entrepreneur américain Michael Polansky. Les deux médias américains rapportent que le couple a récemment été photographié dans le nord de la Californie en compagnie d’un nouveau-né que Lady Gaga portait contre elle.
Pour l’instant, la chanteuse n’a pas communiqué publiquement sur cette naissance. Le prénom, le sexe et la date de naissance du bébé ne sont donc pas connus.
Lady Gaga évoquait depuis longtemps son désir d’avoir des enfants
Cette maternité concrétise un souhait que Lady Gaga avait déjà évoqué publiquement il y a plusieurs années. En décembre 2019, dans une vidéo consacrée à ses projets pour la décennie à venir, Stefani Germanotta, de son vrai nom, parlait notamment de son envie de développer sa carrière au cinéma, mais aussi de fonder une famille.
« Je veux faire plus de films, je veux avoir des enfants », expliquait-elle alors.
Lady Gaga partage depuis plusieurs années la vie de Michael Polansky. Le couple avait officialisé ses fiançailles en 2024, après que la chanteuse l’avait présenté comme son « fiancé » lors des Jeux olympiques de Paris.
À 40 ans, l’une des plus grandes stars de la pop mondiale entame donc un nouveau chapitre de sa vie personnelle. Une naissance sur laquelle Lady Gaga et Michael Polansky semblent, pour le moment, vouloir conserver la plus grande discrétion.