Lady Gaga est devenue maman pour la première fois à 40 ans

Une heureuse nouvelle pour Lady Gaga. Selon les informations publiées vendredi dans la presse, la chanteuse est devenue maman pour la première fois à 40 ans.

L’interprète de Born This Way aurait accueilli cet enfant avec son fiancé, l’entrepreneur américain Michael Polansky. Les deux médias américains rapportent que le couple a récemment été photographié dans le nord de la Californie en compagnie d’un nouveau-né que Lady Gaga portait contre elle.

Pour l’instant, la chanteuse n’a pas communiqué publiquement sur cette naissance. Le prénom, le sexe et la date de naissance du bébé ne sont donc pas connus.

Lady Gaga évoquait depuis longtemps son désir d’avoir des enfants

Cette maternité concrétise un souhait que Lady Gaga avait déjà évoqué publiquement il y a plusieurs années. En décembre 2019, dans une vidéo consacrée à ses projets pour la décennie à venir, Stefani Germanotta, de son vrai nom, parlait notamment de son envie de développer sa carrière au cinéma, mais aussi de fonder une famille.

« Je veux faire plus de films, je veux avoir des enfants », expliquait-elle alors.

Lady Gaga partage depuis plusieurs années la vie de Michael Polansky. Le couple avait officialisé ses fiançailles en 2024, après que la chanteuse l’avait présenté comme son « fiancé » lors des Jeux olympiques de Paris.

À 40 ans, l’une des plus grandes stars de la pop mondiale entame donc un nouveau chapitre de sa vie personnelle. Une naissance sur laquelle Lady Gaga et Michael Polansky semblent, pour le moment, vouloir conserver la plus grande discrétion.