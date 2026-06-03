Céline Dion : les fans épuisés par la course aux billets pour 2027

L'annonce de dix nouvelles dates de Céline Dion à Paris La Défense Arena en 2027 aurait dû être une excellente nouvelle pour les milliers de fans restés sur le carreau lors de la première mise en vente. Pourtant, sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés, un sentiment revient avec insistance : la lassitude.

Pour accéder aux préventes, les fans doivent une nouvelle fois passer par un système de tirage au sort. Seules les personnes inscrites lors de la première phase pouvaient prétendre à cette nouvelle sélection, sans aucune garantie d'obtenir un précieux code d'accès.

Une mécanique qui finit par décourager certains admirateurs de la star québécoise, comme le rapporte BFM TV.

"Céline Dion, c'est la deuxième maman des enfants francophones", confie ainsi une fan qui espérait assister à l'un de ses concerts après avoir grandi au son de ses chansons. Comme beaucoup d'autres, elle n'a pourtant jamais reçu le moindre lien de prévente malgré plusieurs tentatives.

Les fans de Céline Dion dénoncent un système décourageant

Pour de nombreux admirateurs, l'expérience d'achat est devenue presque aussi éprouvante que la recherche d'un billet lui-même.

Certains dénoncent l'omniprésence des revendeurs professionnels et des bots capables d'acheter des places en quelques secondes avant de les proposer à prix d'or sur le marché secondaire. Une situation qui alimente le sentiment d'injustice chez les fans les plus fidèles.

"Je n'ai même plus envie d'aller la voir", regrette une admiratrice, lassée par les files d'attente virtuelles et les multiples échecs. D'autres pointent également du doigt les tarifs pratiqués ainsi que l'impression que les meilleures places échappent souvent au grand public.

Lorenzo, fan de longue date, explique avoir revu ses ambitions à la baisse. Alors qu'il était prêt à dépenser jusqu'à 250 euros lors de la première vague de ventes, il fixe désormais une limite bien plus raisonnable. "Je suis moins enthousiaste et 2027, c'est encore loin", reconnaît-il.

Malgré tout, l'engouement autour du retour de Céline Dion reste immense. Les 480.000 billets écoulés lors de la première mise en vente témoignent de l'attachement intact du public à l'interprète de Pour que tu m'aimes encore.

Reste désormais à savoir si les prochaines phases de vente permettront à davantage de fans d'obtenir leur place pour ce qui s'annonce comme l'un des événements musicaux majeurs de l'année 2027.