Pour les 20 ans de son album B'DAY, Beyonce offre un beau cadeau à ses fans

Ce dimanche 4 septembre 2026, Beyoncé a soufflé ses 45 bougies. Mais ce n’est pas le seul anniversaire célébré par la superstar américaine : elle fêtait également les 20 ans de son deuxième album, B'DAY.

Sorti le 4 septembre 2006, l’album marque une étape importante dans la carrière de Beyoncé et témoigne de son passage à l’âge adulte. On y découvre alors une jeune femme de 25 ans à la voix puissante, certes, mais surtout une artiste déterminée à prendre pleinement en main sa carrière et à s’affirmer en tant qu’artiste solo.

L’album compte notamment plusieurs collaborations avec celui qui était alors son compagnon et qui deviendra son mari, Jay-Z, à commencer par le célèbre « Déjà Vu ». On y retrouve également « Irreplaceable », devenu l’un des titres emblématiques de la carrière de la chanteuse.