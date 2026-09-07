Pour les 20 ans de son album B'DAY, Beyonce offre un beau cadeau à ses fans
Publié : 7 septembre 2026 à 11h45 par Elodie Quesnel
Le 4 septembre, Beyonce fêtait son anniversaire et les 20 ans de son deuxième album B'Day. Et pour l'occasion, la chanteuse américaine a sorti une version remasterisé de cet album avec de nouveaux titres.
Ce dimanche 4 septembre 2026, Beyoncé a soufflé ses 45 bougies. Mais ce n’est pas le seul anniversaire célébré par la superstar américaine : elle fêtait également les 20 ans de son deuxième album, B'DAY.
Sorti le 4 septembre 2006, l’album marque une étape importante dans la carrière de Beyoncé et témoigne de son passage à l’âge adulte. On y découvre alors une jeune femme de 25 ans à la voix puissante, certes, mais surtout une artiste déterminée à prendre pleinement en main sa carrière et à s’affirmer en tant qu’artiste solo.
L’album compte notamment plusieurs collaborations avec celui qui était alors son compagnon et qui deviendra son mari, Jay-Z, à commencer par le célèbre « Déjà Vu ». On y retrouve également « Irreplaceable », devenu l’un des titres emblématiques de la carrière de la chanteuse.
De nombreux titres en espagnol
Pour cette version remasterisée, cette édition anniversaire proposera plusieurs nouveaux titres, notamment en espagnol. Une façon de témoigner « de l’amour et de l’admiration de Beyoncé pour cette culture ainsi que pour les artistes exceptionnels qui ont contribué à faire vivre ce genre ».
La chanteuse a notamment fait appel à Maluma pour un duo sur le titre « Cuerpo ». À cette occasion, Beyoncé est une nouvelle fois retournée en studio afin de retravailler le remastering des chansons. Les vidéos, tournées à l’origine en 35 mm, ont également été remasterisées, recolorisées et finalisées en 4K.
Cette nouvelle édition de l’album B'DAY sera disponible en quadruple vinyle, mais aussi en double CD et vinyle.