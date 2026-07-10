Melissa dévoile son tout premier EP !

Mélissa prend son envol ! Après son aventure au sein du château de la Star Academy et la tournée qui a suivi, Melissa est de retour ce vendredi 10 juillet avec son nouvel EP tout va bien (jcrois). Un premier projet de 4 titres qui marque officiellement le début de sa carrière.

Toute en introspection, Melissa se livre sur les problématiques qui rythment sa vie de femme et de jeune chanteuse. Elle y aborde la haine des réseaux, la douleur de quitter la maison familiale, les ruptures amoureuses,… Pour mettre en musique ses émotions, Melissa a choisi une recette électro-pop à la croisée d’Héléna et de Miki. À travers ces premiers morceaux, Melissa montre à ses fans où elle souhaite se diriger musicalement.

Une identité artistique qu’elle avait déjà introduit avec le clip de quoi faire de moi et qu’elle prolonge avec une session live de chambre d’ado, dévoilée ce vendredi. La dernière promo du télécrochet de TF1 se lance petit à petit dans le grand bain. Après Ambre, Bastiaan, Ema, Victor,… c’est au tour de Melissa d’explorer son univers musical.