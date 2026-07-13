Cette chanteuse remonte sur scène pour la première fois depuis 15 ans

C'est un retour que beaucoup n'espéraient plus. Quinze ans après son dernier concert, Duffy est remontée sur scène à l'occasion d'un showcase intimiste organisé au Hoxton Hall, à Londres.

La chanteuse galloise, révélée par les succès Mercy et Warwick Avenue, a retrouvé son public dans une salle d'à peine 200 places, marquant une nouvelle étape dans son retour à la musique.

Un retour après des années de silence

Au sommet de sa carrière à la fin des années 2000, Duffy avait vendu plus de 6,5 millions d'exemplaires de son premier album Rockferry, récompensé par plusieurs BRIT Awards et un Grammy Award.

Puis, après son deuxième album en 2010, l'artiste avait brusquement disparu de la scène musicale.

En 2020, elle avait expliqué les raisons de cette longue absence dans un témoignage bouleversant, révélant avoir été victime d'un enlèvement, de violences sexuelles et d'une séquestration.

Quelques semaines plus tôt, Duffy avait déjà laissé entrevoir son retour en publiant une photo en studio accompagnée d'un message adressé à ses fans :

« Si seulement je pouvais trouver les mots justes pour vous dire à quel point vous m'avez manqué. Je travaille à mon retour parmi vous. »