Cette chanteuse remonte sur scène pour la première fois depuis 15 ans
Publié : 13 juillet 2026 à 9h35 par Iris
Après quinze années loin des projecteurs, Duffy a retrouvé son public lors d'un concert secret à Londres. Une étape symbolique pour la chanteuse galloise, qui prépare son retour après avoir révélé le traumatisme qui l'avait éloignée de la musique.
C'est un retour que beaucoup n'espéraient plus. Quinze ans après son dernier concert, Duffy est remontée sur scène à l'occasion d'un showcase intimiste organisé au Hoxton Hall, à Londres.
La chanteuse galloise, révélée par les succès Mercy et Warwick Avenue, a retrouvé son public dans une salle d'à peine 200 places, marquant une nouvelle étape dans son retour à la musique.
Un retour après des années de silence
Au sommet de sa carrière à la fin des années 2000, Duffy avait vendu plus de 6,5 millions d'exemplaires de son premier album Rockferry, récompensé par plusieurs BRIT Awards et un Grammy Award.
Puis, après son deuxième album en 2010, l'artiste avait brusquement disparu de la scène musicale.
En 2020, elle avait expliqué les raisons de cette longue absence dans un témoignage bouleversant, révélant avoir été victime d'un enlèvement, de violences sexuelles et d'une séquestration.
Quelques semaines plus tôt, Duffy avait déjà laissé entrevoir son retour en publiant une photo en studio accompagnée d'un message adressé à ses fans :
« Si seulement je pouvais trouver les mots justes pour vous dire à quel point vous m'avez manqué. Je travaille à mon retour parmi vous. »
Un concert tenu secret
Le concert s'est déroulé dans la plus grande discrétion. Le lieu n'a été communiqué qu'au dernier moment et les spectateurs avaient pour consigne de ne prendre ni photo ni vidéo.
Selon les personnes présentes, Duffy a interprété pendant près d'une heure plusieurs nouvelles chansons ainsi que son classique Warwick Avenue, avec une voix restée intacte.
Ce concert devrait également apparaître dans le documentaire que la chanteuse prépare autour de son histoire et de son retour.
Après quinze années passées à se reconstruire loin des projecteurs, cette première prestation publique représente une étape importante vers un véritable retour musical.