Céline Dion prépare une nouvelle chanson en français "Bonjour pardon merci" avec Ycare

Le retour de Céline Dion semble se préciser avec l'arrivée prochaine d'un nouveau titre inédit. Selon les informations disponibles au catalogue de la Sacem, la chanteuse interprétera une chanson intitulée Bonjour pardon merci, écrite par Ycare et composée par Renaud Rebillaud.

Cette découverte confirme les déclarations faites ces derniers mois autour des nouveaux projets musicaux de l'artiste québécoise. Il avait notamment été annoncé que Céline Dion préparait deux chansons inédites pour accompagner son grand retour. La première, Dansons, écrite par Jean-Jacques Goldman, est déjà disponible depuis le mois d'avril. La seconde serait donc Bonjour pardon merci.

Le titre apparaît désormais dans la base de données de la Sacem avec la mention de Céline Dion comme interprète officielle. Une inscription qui laisse penser qu'une sortie pourrait intervenir prochainement, même si aucune date n'a encore été communiquée.

Bonjour pardon merci marque une nouvelle étape pour Céline Dion

Lors d'un entretien récent, Ycare avait confirmé avoir écrit pour Céline Dion une chanson centrée sur la gratitude. Le titre Bonjour pardon merci semble parfaitement refléter cette thématique positive et introspective.

L'auteur-compositeur poursuit ainsi une collaboration prestigieuse avec l'une des plus grandes voix francophones. Quant à Renaud Rebillaud, il apporte son expérience de producteur et compositeur reconnu. Au fil des années, il a signé de nombreux succès pour plusieurs artistes majeurs de la scène française.

Cette nouvelle chanson intervient dans une période particulièrement importante pour Céline Dion. Après plusieurs années marquées par ses problèmes de santé, la chanteuse multiplie les signes de retour artistique.

L'annonce de ses concerts à Paris a notamment provoqué un engouement exceptionnel. Les différentes phases de préventes ont enregistré une demande massive, confirmant l'attachement intact du public à l'interprète de Pour que tu m'aimes encore.

Avec Bonjour pardon merci, Céline Dion poursuit donc son retour musical aux côtés de collaborateurs de renom. Entre cette nouvelle chanson, le succès de Dansons et ses prochains concerts à guichets fermés, l'année 2026 marque plus que jamais le retour au premier plan d'une artiste qui continue de rassembler plusieurs générations de fans.