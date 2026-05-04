Les Spice Girls se réunissent (en partie) pour une surprise sur scène

Le public présent à Leeds ne s’y attendait pas. Lors d’un concert donné le 2 mai en Angleterre, Melanie C a réservé une surprise de taille à ses fans : la présence de Mel B sur scène. Ensemble, les deux anciennes membres des Spice Girls ont interprété le tube Spice Up Your Life, déclenchant l’enthousiasme immédiat de la salle.

Ce moment inattendu s’inscrivait dans le cadre de la promotion de Sweat, le neuvième album solo de Melanie C. Si la chanteuse n’a pas réussi à réunir l’ensemble du groupe, cette apparition à deux a suffi à raviver la nostalgie des années 90.

Une réunion partielle des Spice Girls très remarquée

Sur les réseaux sociaux, Melanie C a rapidement partagé des images de cette performance. « C’est bon d’être de retour avec ma sœur Spice Mel B à Leeds », a-t-elle écrit, remerciant sa partenaire d’avoir accepté de monter sur scène. De son côté, Mel B a également salué ce moment, expliquant être venue soutenir « sa sœur du nord » pour le lancement de son album.

Formé dans les années 90, le groupe Spice Girls — composé de Melanie C, Mel B, Emma Bunton, Geri Halliwell et Victoria Beckham — reste l’un des phénomènes pop les plus marquants de son époque. Des titres comme Wannabe, Stop ou Spice Up Your Life continuent de traverser les générations.

Au fil des années, plusieurs réunions partielles ont déjà eu lieu, souvent sans Victoria Beckham. Cette nouvelle apparition à Leeds s’inscrit donc dans une continuité, même si chaque occasion de voir les membres partager la scène reste un événement pour les fans.

Aujourd’hui, chacune des chanteuses poursuit sa carrière en solo avec plus ou moins de succès. Melanie C, notamment, continue de sortir régulièrement de nouveaux projets et de se produire en concert. Sa tournée mondiale passera d’ailleurs par Paris, avec une date prévue le 27 octobre à La Machine du Moulin Rouge.

Reste à savoir si une nouvelle surprise attend le public français. Après cette réunion inattendue à Leeds, les fans espèrent déjà revoir d’autres membres des Spice Girls sur scène.