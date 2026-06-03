Onze ans après son vol, une femelle tamarin-lion doré retrouve le ZooParc de Beauval

Onze ans après avoir disparu lors d’un spectaculaire vol de primates rares, une femelle tamarin-lion doré a retrouvé le ZooParc de Beauval, suscitant une vive émotion parmi les équipes du parc.

En mai 2015, le zoo avait été victime d’un cambriolage sans précédent. Dix-sept singes appartenant à plusieurs espèces particulièrement rares avaient été dérobés en pleine nuit. Malgré l’ouverture d’une enquête et d’importantes recherches, la plupart des animaux n’avaient jamais été retrouvés, laissant planer de nombreuses interrogations sur leur sort.

Parmi eux figurait une jeune femelle tamarin-lion doré, une espèce originaire du Brésil et considérée comme menacée dans son milieu naturel. Pendant plus d’une décennie, aucune nouvelle de l’animal n’avait permis d’espérer son retour.

La situation a pourtant connu un dénouement inattendu grâce à la coopération entre plusieurs institutions zoologiques européennes. La femelle a été saisie chez un particulier en Slovaquie, et a été rapatriée dans un parc animalier du pays. Après diverses démarches administratives et sanitaires, son rapatriement vers Beauval a pu être organisé.

Pour les soigneurs et les responsables du zoo, ce retour constitue un événement exceptionnel. Au-delà de la valeur patrimoniale et génétique de l’animal, il représente l’aboutissement d’un long combat mené pour retrouver la trace des singes disparus. Les équipes évoquent une émotion particulièrement forte au moment de revoir cette pensionnaire qu’elles pensaient perdue à jamais.

Le tamarin-lion doré occupe une place importante dans les programmes européens de conservation. Chaque individu compte pour préserver la diversité génétique de l’espèce et soutenir les efforts de reproduction menés dans les parcs zoologiques. Son retour renforce ainsi les actions de protection auxquelles participe activement le ZooParc de Beauval, reconnu pour son engagement en faveur des espèces menacées.