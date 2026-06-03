Charli XCX dévoile la pochette de son nouvel album événement

Après avoir bouleversé la pop mondiale avec Brat en 2024, Charli XCX s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. La chanteuse britannique vient de dévoiler la pochette officielle de Music, Fashion, Film, son septième album studio attendu le 24 juillet prochain.

Et comme souvent avec l'artiste, rien n'est laissé au hasard.

Loin du vert fluorescent devenu emblématique de l'ère Brat, la nouvelle image adopte une esthétique sobre et élégante. En noir et blanc, le cliché signé Aidan Zamiri montre trois personnalités légendaires réunies autour d'une simple table dans une cuisine : John Cale, Marc Jacobs et Martin Scorsese.

Un choix symbolique qui fait directement écho au titre de l'album. Chacun incarne l'un des univers mis à l'honneur par Charli XCX : la musique, la mode et le cinéma.