Charli XCX dévoile la pochette de son nouvel album événement
Publié : 3 juin 2026 à 10h44 par Iris
À quelques semaines de la sortie de "Music, Fashion, Film", Charli XCX a révélé la pochette de son nouvel album. Un visuel en noir et blanc réunissant trois icônes de la musique, de la mode et du cinéma, déjà largement commenté sur les réseaux sociaux.
Après avoir bouleversé la pop mondiale avec Brat en 2024, Charli XCX s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. La chanteuse britannique vient de dévoiler la pochette officielle de Music, Fashion, Film, son septième album studio attendu le 24 juillet prochain.
Et comme souvent avec l'artiste, rien n'est laissé au hasard.
Loin du vert fluorescent devenu emblématique de l'ère Brat, la nouvelle image adopte une esthétique sobre et élégante. En noir et blanc, le cliché signé Aidan Zamiri montre trois personnalités légendaires réunies autour d'une simple table dans une cuisine : John Cale, Marc Jacobs et Martin Scorsese.
Un choix symbolique qui fait directement écho au titre de l'album. Chacun incarne l'un des univers mis à l'honneur par Charli XCX : la musique, la mode et le cinéma.
Music, Fashion, Film : trois icônes pour une nouvelle ère
Côté musique, la chanteuse a fait appel à John Cale, membre fondateur du mythique groupe The Velvet Underground. Figure incontournable du rock expérimental, il a participé à l'un des albums les plus influents de l'histoire avec The Velvet Underground & Nico.
Pour représenter la mode, c'est le créateur américain Marc Jacobs qui apparaît sur la photo. Ancien directeur artistique de Louis Vuitton pendant plus de quinze ans, il demeure l'une des références majeures de l'industrie.
Enfin, le cinéma est incarné par Martin Scorsese, auteur de classiques comme Taxi Driver, Les Affranchis ou Le Loup de Wall Street.
En légende de sa publication Instagram, Charli XCX reste mystérieuse : « 11 chansons, 30 minutes, 5 secondes ».
Une annonce qui a immédiatement suscité l'enthousiasme de nombreux artistes. Marc Jacobs lui-même a salué cette collaboration, tandis que des personnalités comme Olivia Rodrigo ou Caroline Polachek ont réagi à la publication.
Cette révélation intervient alors que les premiers extraits de l'album, Rock Music et SS26, divisent encore les fans. Avec cette pochette particulièrement ambitieuse, Charli XCX entend bien relancer l'attente autour de ce projet qui pourrait marquer l'été 2026.