Taylor Swift confirme sa participation à la bande originale de Toy Story 5

Taylor Swift est de retour. Pas avec un nouvel album cette fois, mais avec un titre original composé pour une bande originale, et pas n'importe laquelle : celle de Toy Story 5, l'un des films d'animation les plus attendus de l'année 2026.

Le prochain long-métrage des studios Pixar doit sortir en salles le 17 juin. Si l'on sait déjà que Bad Bunny prêtera sa voix à l'un des nouveaux personnages de ce cinquième opus, Taylor Swift signera, elle, l'un des titres de la bande originale. La chanson, intitulée I Knew I, I Knew You, accompagnera les aventures de Woody, Buzz et leurs amis.

C'est sur ses réseaux sociaux que la chanteuse a annoncé la nouvelle, accompagnant sa publication de la légende : « It's a Toy Story ». Elle a également confié avoir toujours rêvé d'écrire une chanson pour les personnages de cette saga d'animation devenue culte. La chanson sera dévoilée le 5 juin prochain.