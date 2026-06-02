Taylor Swift confirme sa participation à la bande originale de Toy Story 5
Publié : 2 juin 2026 à 14h54 par Elodie Quesnel
Taylor Swift signe un nouveau titre original, "I Knew It, I Knew You", pour le prochain film Pixar Toy Story 5.
Taylor Swift est de retour. Pas avec un nouvel album cette fois, mais avec un titre original composé pour une bande originale, et pas n'importe laquelle : celle de Toy Story 5, l'un des films d'animation les plus attendus de l'année 2026.
Le prochain long-métrage des studios Pixar doit sortir en salles le 17 juin. Si l'on sait déjà que Bad Bunny prêtera sa voix à l'un des nouveaux personnages de ce cinquième opus, Taylor Swift signera, elle, l'un des titres de la bande originale. La chanson, intitulée I Knew I, I Knew You, accompagnera les aventures de Woody, Buzz et leurs amis.
C'est sur ses réseaux sociaux que la chanteuse a annoncé la nouvelle, accompagnant sa publication de la légende : « It's a Toy Story ». Elle a également confié avoir toujours rêvé d'écrire une chanson pour les personnages de cette saga d'animation devenue culte. La chanson sera dévoilée le 5 juin prochain.
Des swifties lancés dans une véritable enquête
Mais avant de confirmer officiellement cette collaboration, Taylor Swift n'a pas hésité à semer de nombreux indices. Sur les plateformes de streaming, les oiseaux figurant sur la pochette de l'album 1989 avaient laissé place à des nuages rappelant ceux de l'univers Pixar. De même, certaines polices de caractères semblaient se rapprocher de celles utilisées par la célèbre franchise.
La communauté de fans de la chanteuse, appelée les Swifties, s'était alors lancée dans une véritable enquête pour tenter de comprendre la signification de tous ces changements.