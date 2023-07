Censure : un roman pour ados interdit de vente aux mineurs par Gérald Darmanin à cause de "scènes de sexe très explicites"

En apprenant la nouvelle ce mardi 18 juillet par un journaliste, l’éditeur s'est dit choqué. "La violence d’une telle décision nous a laissés sans voix", a déclaré dans un communiqué la maison d'édition Thierry Magnier. "Nous ferons le nécessaire pour que ce livre continue à exister, plus que jamais convaincus de l'importance de la littérature dans les combats qui restent à mener", continue-t-elle, tout en indiquant respecter cet arrêté. La maison d'édition annonce néanmoins "faire le nécessaire pour que ce livre continue à exister, plus que jamais convaincus de l’importance de la littérature dans les combats qui restent à mener".

De son côté, l'auteur défend son ouvrage dont le but est "d’offrir une voie progressiste vers l’apprentissage de la sexualité adulte", affirme-t-il au Parisien. "Il y a eu beaucoup de travail d’édition sur ce roman, on a passé énormément de temps à déconstruire ces scènes pour éviter les écueils de la culture du viol ou des clichés machistes avec son éditrice. C’est un roman déconstructif en réalité et pas pornographique", explique-t-il.

Bien trop petit relate l'histoire d'un adolescent complexé par la taille de son sexe après avoir été la risée d'un camarade de lycée. Il se réfugie alors dans l'écriture. "Après ce traumatisme, il se reconstruit un imaginaire sexuel en écrivant des récits de chevalier, ce qui donne lieu à des passages de pornographie un peu bas du front, infantiles, confie l'auteur Manu Causse. Mais le héros échange ensuite avec un personnage qui l'aide à questionner et déconstruire cet univers masculiniste, presque toxique, et le héros construit peu à peu un nouveau rapport à la sexualité".