Centre-Val de Loire : un "automne gourmand" alléchant

« L’Automne gourmand » va débuter dans un contexte touristique positif en Centre-Val de Loire. D’après une enquête menée par le Comité Régional du Tourisme et ses partenaires de de l’observation, 90% des professionnels du secteur « sont satisfaits, voire très satisfaits de la fréquentation de leur établissement ou site de visite sur la période de juillet et août 2022. »

Par ailleurs, l’étude assure que « l’automne s’annonce également prometteur puisque 54% des professionnels interrogés se disent globalement satisfaits de leur niveau de réservation pour septembre-octobre ». Présent lors de la présentation de « l’Automne gourmand », le président de Centre-Val de Loire François Bonneau se dit satisfait : « la Région est au rendez-vous dans le domaine du tourisme. La restauration est l'un des éléments de l'attractivité du territoire. »

Valoriser les produits locaux

Fort de ce constat, l’événement culinaire doit commencer le dimanche 25 septembre dans l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. L’occasion de découvrir une cuisine faite maison, des aliments frais et de saison. Au total, plus d’une centaine d’établissements participent à l’événement.

L'association « Les Toques du Loiret » s’est également jointe à la fête. Sa présidente Sabine Brochard revient sur les produits qu’on devrait pouvoir déguster cette année : « les champignons, mais aussi des poissons de Loire, la courge, les pommes et les poires en dessert. C’est assez large, il y en a pour tous les goûts, ça peut être 100% végétale ou non. » Dans le Loiret toujours, pour savoir si un restaurant est partenaire de « l’Automne gourmand », il faut apercevoir sur les murs de l’enceinte une petite feuille d’automne qu’on retrouve également sur le logo.

Les enfants concernés

À Blois dans le Loir-et-Cher, l’événement « 2X plus de Goût » débutera le 16 novembre. À cette occasion, les organisateurs ont souhaité que les enfants ne soient pas mis de côté, comme le rappelle David Hameau, directeur de l’Office de Tourisme sur la destination Blois-Chambord. L’idée est « que les restaurateurs ne servent pas de steak-frites, mais qu’ils cuisinent réellement pour les enfants » en les faisant manger comme leurs parents, mais avec des doses réduites. De plus pour renforcer l’expérience des plus jeunes, la cuisine des chefs leur sera ouverte après le repas.

Pour tout connaitre sur les dates, les menus et les restaurants qui participent à l’événement « l’Automne Gourmand », rendez-vous sur le site des Nouvelles Renaissances.