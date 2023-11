Centre-Val de Loire : un stream caritatif pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles

Le Crij (Centre régional d’information jeunesse) Centre-Val de Loire organise les 18 et 19 novembre une nouvelle édition de son marathon caritatif de streaming, Birds of Prey. L’événement, qui se tient quelques jours avant la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, vise à récolter des fonds pour lutter les violences sexistes et sexuelles.

Année après année, Birds of Prey ne cesse de prendre de l’ampleur : la première édition avait permis de récolter 12.000 euros et la suivante 23.000 euros. En 2022, ce sont 28.000 euros qui avaient été reversés à l’association Handsaway, qui sensibilise à la lutte contre le violences sexistes et sexuelles en intervenant notamment dans les établissements scolaires.

28 streamers et streameuses

Cette année, c’est l’association The Sorority Foundation qui a été choisie. Elle mène deux initiatives majeures, selon le Crij : « La communauté et l’application The Sorority, première application et communauté d’entraide internationale entièrement sécurisée, dédiée aux femmes et aux personnes issues des minorités de genre, et la plateforme Save You, première plateforme de soutien et d’écoute dédiée aux familles françaises établies hors de France et victimes de violences conjugales/intrafamiliales. »

Pendant 27h de direct, du samedi 14h au dimanche 17h, 28 streamers et streameuses (vidéastes) inciteront les viewers (spectateurs) à faire des dons, en proposant diverses animations : jeux vidéo, défis musicaux, etc. La marraine de cette quatrième édition sera ElaenaTV. L’événement est notamment soutenu et financé par l’Etat, la préfète de la région Centre-Val de Loire et du Loiret Sophie Brocas se rendra sur place pour le lancement.