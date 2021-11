Centre-Val de Loire : une pétition pour réclamer plus d’étudiants en médecine

« Formons 200 médecins de plus par an en région Centre-Val de Loire ! » : un collectif, baptisé #200médecins, vient de lancer une pétition pour réclamer plus de praticiens et praticiennes dans la région. Il explique que le Centre-Val de Loire est la région française avec la plus faible démographie médicale. Qui plus est, « généralistes comme spécialistes sont vieillissants et les médecins sont inégalement répartis : l’Indre-et-Loire conserve une immense quantité des médecins qu’elle forme alors que l’Indre est le dernier département de France hexagonale », explique le collectif.

La pétition demande donc que 200 étudiants supplémentaires soient formés dans la région dès la rentrée prochaine. « Notre région a besoin de médecins maintenant. En formant 200 étudiants en médecine de plus dans nos territoires dès la prochaine rentrée universitaire, ce seront autant d'internes dans 5 ans, et de médecins sur nos territoires ensuite ! », poursuit le collectif. Selon lui, pour rattraper le retard, il faudrait même maintenir la mesure pendant une dizaine d’années.

Il est possible de signer la pétition sur le site change.org.