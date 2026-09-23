Un nouveau félin découvert pour la première fois depuis plus d’un siècle

C’est une découverte particulièrement rare dans le monde animal. Des chercheurs ont identifié une nouvelle espèce de félin dans les forêts de nuages des Yungas, une région montagneuse de Bolivie. Baptisée Leopardus tilcayo, elle serait la première nouvelle espèce de félin décrite depuis plus d’un siècle.

À première vue, rien ne permet vraiment de distinguer ce petit prédateur de ses cousins. Il mesure environ 46 centimètres, sans compter sa queue, et pèse autour de 1,4 kilo. Son pelage fauve est couvert de rosettes sombres et ses oreilles sont arrondies. Un physique qui explique en partie pourquoi l’animal était jusqu’ici considéré comme appartenant à une espèce déjà connue.

C’est finalement la génétique qui a permis de faire la différence. Les scientifiques ont analysé l’ADN de 38 chats sauvages sud-américains, parmi lesquels figuraient plusieurs spécimens conservés dans des collections de musées. Les résultats ont révélé plusieurs lignées génétiques distinctes. Parmi elles, celle de Leopardus tilcayo présentait suffisamment de différences pour être reconnue comme une espèce à part entière.

Son histoire évolutive est d’ailleurs ancienne : sa lignée aurait divergé de celle de ses proches il y a environ 1,4 million d’années. Le nom de l’animal fait référence à Tilcayo, un individu recueilli en 2017 dans un refuge bolivien. Son apparence et certaines de ses caractéristiques avaient alors attiré l’attention des chercheurs, contribuant à lancer les recherches qui ont finalement permis son identification.

Mais cette découverte soulève aussi une inquiétude. Leopardus tilcayo vit dans des forêts de montagne particulièrement exposées à la déforestation. Les chercheurs doivent désormais déterminer précisément son aire de répartition et l’importance de ses populations.

Car découvrir une nouvelle espèce ne signifie pas forcément découvrir un animal abondant : dans ce cas précis, les scientifiques pourraient bien avoir identifié une espèce rare et déjà vulnérable, avant même de connaître toute son histoire.