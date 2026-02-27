César 2026 : Emmanuel Curtil – la voix de Vibration - alerte sur l’IA

Mais avant de porter la voix de tous les acteurs de doublage français, le comédien a livré un sketch désopilant avec le concours du maître de cérémonie Benjamin Laverne :

Face au public et aux professionnels du cinéma réunis pour les César 2026 , il a rappelé l’importance du doublage en France : selon lui, 85 % des spectateurs privilégient les versions françaises. Un chiffre qui souligne le rôle central des comédiens de doublage dans l’accès aux œuvres internationales.

Un appel à légiférer après les César 2026

Dans son intervention aux César 2026, Emmanuel Curtil a insisté sur la dimension humaine du métier. « Des acteurs aussi incroyables que Jim Carrey doivent être doublés par de vrais comédiens », a-t-il déclaré, estimant que l’émotion ne peut être reproduite par une technologie.

Il a ensuite interpellé directement la nouvelle ministre de la Culture, Catherine Pégard, nommée le jour même après la démission de Rachida Dati. Le comédien a demandé une rencontre officielle afin d’ouvrir un dialogue sur la régulation de l’intelligence artificielle dans le secteur culturel.

« Il faut légiférer », a-t-il martelé, appelant à protéger les artistes et le public plutôt que les intérêts des grandes entreprises technologiques. Son intervention fait écho à une tribune publiée récemment dans la presse nationale et signée par plus de 4 000 professionnels du cinéma.

Dans ce texte, des acteurs comme Gérard Jugnot, Léa Drucker, Karine Viard ou Franck Dubosc dénoncent le « clonage de voix » sans autorisation. Ils alertent sur une concurrence jugée déloyale et sur le risque de voir se multiplier les usages d’IA reproduisant voix et visages sans consentement.

Aux César 2026, le message d’Emmanuel Curtil a ainsi replacé la question de l’IA au cœur du débat culturel. Reste à savoir si cet appel sera suivi d’initiatives législatives concrètes.