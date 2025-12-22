Cet aliment peut vous aider à combattre le rhume

Alors que la période est propice aux nez qui coule et à la gorge qui gratte, on connait peut-être le remède contre le rhume !

Alors que les températures baissent et que la période hivernale s’installe, les petits désagréments de saison refont leur apparition. Nez qui coule, éternuements à répétition, gorge irritée ou sensation de fatigue sont autant de signes annonciateurs du rhume, une affection bénigne mais souvent très inconfortable au quotidien. Si les traitements médicamenteux classiques peuvent soulager les symptômes, ils ne sont pas toujours suffisants ou souhaités.

De plus en plus de personnes se tournent alors vers des solutions naturelles pour renforcer leurs défenses immunitaires. Et parmi elles, un aliment bien connu pourrait jouer un rôle intéressant : l’ail. Utilisé depuis des siècles dans de nombreuses cultures pour ses vertus médicinales, l’ail fait aujourd’hui l’objet de recherches scientifiques sérieuses.

En 2021, la revue Preventive Nutrition and Food Science publiait une étude suggérant que la consommation régulière d’ail cru pourrait réduire le risque de contracter un rhume. Les chercheurs mettaient en avant un composé clé de l’ail, l’allicine, reconnue pour ses propriétés antimicrobiennes. Selon l’étude, une prise quotidienne d’environ 180 milligrammes d’allicine permettrait de diminuer la fréquence des infections respiratoires durant l’hiver.

Ce n’est pas la seule publication à aller dans ce sens. En 2020, la revue scientifique Trends in Food Science & Technology soulignait également le potentiel de l’ail dans la prévention des infections virales. À ce jour, plus de 2 000 études cliniques se sont penchées sur les effets de l’ail, analysant notamment les effets sur la santé cardiovasculaire, le métabolisme et les défenses immunitaires. Les résultats sont globalement encourageants, même s’ils restent modérés et peuvent varier selon la forme de l’ail consommée (cru, cuit, extrait ou complément alimentaire).

Pour profiter pleinement de ses composés actifs, il est conseillé de hacher ou d’écraser l’ail puis de le laisser reposer une dizaine de minutes avant de le consommer, afin de favoriser la formation de l’allicine. L’ail peut également être consommé sous forme de compléments alimentaires, mais les dosages varient selon les préparations (poudre, extrait vieilli, huile). Il est donc important de respecter les recommandations des fabricants. Quelle que soit la forme choisie, il est préférable de consommer l’ail au cours des repas afin de limiter les risques de brûlures d’estomac ou d’inconfort digestif.