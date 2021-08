Cet été, visitez l’arboretum des Grandes Bruyères dans le Loiret

Voyager aux quatre coins du globe. C’est ce que propose l’arboretum des Grandes Bruyères à Ingrannes dans la Vienne. Le parc, havre de paix et de verdure, regroupe quelques 7000 espèces d’arbres et d’arbustes venus de toute la planète : une roseraie, des arboretums chinois et américain, un potager... Le tout, forme de très beaux paysages, variés tout au long de l’année comme l’explique Marie Degay, qui travaille à l’arboretum.