Astronomie : un alignement de 6 planètes va avoir lieu

Le moment est peut-être venu pour tenter votre chance, là où vous souhaitez réussir ! Six planètes de notre système solaire seront alignées du point de vue de la Terre au début du mois de juin, un événement rarissime, appelé « grand alignement de planètes ». Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune seront ainsi alignées durant une semaine et visibles depuis certaines région de notre planète.

C’est trompeur, certes, mais « alignement de planètes » ne veut pas dire qu’elles seront parfaitement alignées ! Ces étoiles se retrouveront « simplement » du même côté du soleil au même moment.

Un nouvel alignement à la fin du mois d’août

Elles resteront observables depuis de nombreuses régions dans le monde. Et ça commence dès aujourd’hui, mardi 28 mai, depuis Sydney. Il faudra attendre encore quelques jours pour obtenir des conditions idéales depuis New-York, Sao Paulo, Athènes ou encore Tokyo, entre autres. Malheureusement, l’observation devrait être très difficile depuis la France. Mais un autre grand alignement de planètes est censé se produire à la fin du mois d’août prochain, visible depuis notre pays.

Pour celui qui nous intéresse aujourd’hui, il convient, si vous vous trouvez dans une région où l’alignement est visible, de se placer dans une zone vide de pollution lumineuse, d’arbres et de bâtiments. Car il faudra attendre l’aube pour observer ce phénomène astronomique, peu avant le lever du Soleil. Toutes les planètes, exceptées Neptune et Uranus, seront visibles à l’oeil nu. Pour ces dernières, il faudra au moins se munir d’un télescope.