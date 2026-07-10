Julien Doré met sa carrière en pause

Après une période particulièrement intense, Julien Doré a choisi de ralentir le rythme. Entre le succès de son album de reprises Imposteur, une tournée qui vient de s'achever et ses apparitions remarquées dans plusieurs séries télévisées, l'artiste estime qu'il est temps de souffler.

Sur ses réseaux sociaux, où il partage régulièrement des instants de sa vie personnelle, le chanteur a annoncé vouloir faire une pause dans sa carrière pour se consacrer à l'essentiel.

Une pause, mais pas un adieu

Si Julien Doré met ses activités entre parenthèses, il rassure immédiatement ses fans : il ne s'agit pas d'un retrait définitif de la scène musicale : « J'ai ce privilège immense et étonnant de pouvoir prendre le temps. Je sais que le temps est précieux. »

Une réflexion qui traduit son envie de privilégier son équilibre personnel après plusieurs années passées sous les projecteurs.

Cette pause pourrait aussi lui permettre de retrouver l'inspiration pour écrire de nouveaux morceaux.

Un retour aux chansons inédites ?

Avec Imposteur, Julien Doré avait choisi de revisiter des chansons qui ont marqué son parcours. Un exercice qu'il a apprécié, mais qui lui donne aujourd'hui envie de revenir à une création plus personnelle.

« Imposteur est un album de reprises. Ça fait plus de cinq ans que je n'ai pas partagé ce que j'ai écrit. J'ai très envie, peut-être un jour, de revenir avec de nouvelles chansons et de les partager. »

Aucune date n'a été annoncée pour ce futur projet, mais ces déclarations laissent clairement entendre que l'artiste n'a pas dit son dernier mot. Après cette parenthèse consacrée à sa vie personnelle, Julien Doré pourrait bien revenir avec un nouvel album composé de titres inédits.