Victor de la Star Ac lance sa carrière en solo avec un single

Sa carrière est lancée ! Après son aventure au sein du château de la Star Academy et la tournée qui a suivi, Victor Aupecle est de retour ce vendredi 10 juillet avec son premier single Je fais de mon mieux. La dernière promo du télécrochet de TF1 se lance petit à petit dans le grand bain. Après Ambre, Bastiaan, Ema, Mélissa,… c’est au tour de Victor d’explorer son univers musical.

Comme plusieurs de ses anciens camarades c’est dans une pop classique et émouvante que le jeune chanteur s’inscrit pour le moment. Tout en introspection, il laisse parler sa puissante voix pour livrer un titre libérateur, qui donne la part belle à l’affirmation d’une identité propre.