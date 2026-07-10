DJ Snake sort un deuxième tube de l’été !

Comme chaque été, DJ Snake livre un nouveau tube ! Après avoir sorti Club Soda fin juin, le DJ français s’est associé à la chanteuse germano-albanaise Dhurata Murturi, qui avait déjà collaborée avec Soolking en 2019. Ce vendredi 10 juillet, ils dévoilent Toka un nouveau single dansant prêt à faire bouger l’Europe et le monde cet été. Le titre reprend le style house caractéristique de DJ Snake, basé sur un refrain efficace et un rythme entêtant. La sortie du clip du single est prévue pour 18h ce vendredi.