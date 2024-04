Le Festival de Cannes lance une « Compétition Immersive »

Le Festival de Cannes a dévoilé la sélection de sa 77e édition ce jeudi 11 avril ! Outre le fait que le réalisateur de la saga Star Wars, George Lucas, recevra une palme d’or d’honneur cette année, le prestigieux festival a aussi annoncé une nouveauté, avec la création d’une récompense pour les films… en réalité virtuelle ! Intitulée « Compétition Immersive », cette nouvelle récompense viendra couronner des oeuvres ayant recours à de nouvelles technologies, et leur réalisateur s’aventurant dans ces nouvelles méthodes de conception d’un film.

« Compétition Immersive » a pour point de départ un film, réalisé par Alejandro Gonzales Inarritu, à l’origine d’oeuvres telles que Birdman (2014), The Revenant (2015) ou encore 21 Grammes (2003). En 2017, le réalisateur présente au Festival de Canne un film intitulé Carne y Arena (Virtually Present, Physically Invisible), une oeuvre ayant recours à la réalité virtuelle, vous mettant en scène, dans un bateau clandestin transportant des migrants.

Greta Gerwig, présidente du jury

Pour cette première de « Compétition Immersive », huit oeuvres sont sélectionnées et seront jugées par « un comité composé de professionnels de l’industrie réunis autour du Délégué Général du Festival de Cannes », indique le communiqué. La compétition est par ailleurs co-financée par le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC). « Une sélection d’œuvres non compétitives, exposant les liens entre expérience immersive et cinéma complètera le dispositif » ajoute le festival.

La 77e édition du Festival de Cannes se déroulera du mardi 14 mai au samedi 25 mai prochain. Greta Gerwig, réalisatrice de Barbie (2023), est la présidente du Jury cette année, tandis que Camille Cottin présentera les cérémonies d’ouverture et de clôture de la quinzaine.