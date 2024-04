Festival de Cannes 2024 : Omar Sy membre du jury !

Son sourire rayonne à l’international, et bientôt sous les projecteurs de la Croisette. Omar Sy fait partie du jury qui départagera les 22 films en compétition lors du 77ème Festival de Cannes. Une nouvelle ligne qui s'ajoute à un CV déjà bien rempli, des "SAV d’Omar et Fred" au succès d’"Intouchables" en passant passant par ses apparitions à Hollywood notamment dans la saga "X-Men". Sans oublier récemment son carton sur Netflix sous les traits du gentleman cambrioleur Arsène Lupin.

L’acteur de 46 ans, qui fait partie des personnalités préférées des Français, sera aux côtés d’une autre Française, l’actrice Eva Green. La quadragénaire, habituée aux superproductions américaines comme "James Bond", "300" ou encore "Kingdom of Heaven", a été aperçue dernièrement dans le rôle de Milady dans "Les Trois Mousquetaires", aux côtés de Vincent Cassel, François Civil et Pio Marmaï.

Lily Gladstone ("Killer of the Flower Moon"), Pierfrancesco Favino ("Le Traître"), le réalisateur japonais Hirokazu Kore-Eda, Palme d'Or en 2018, le cinéaste espagnol Juan Antonio Bayona ("Le Cercle des Neiges"), la réalisatrice libanaise Nadine Labaki et la scénariste et photographe turque Ebru Ceylan complètent le jury.

Outre les dizaines de milliers de festivaliers, cette année encore, de très grands noms du cinéma y sont attendus : le créateur de Star Wars, Georges Lucas, pour une Palme d'Or d'honneur, le parrain de Hollywood Francis Ford Coppola, en quête d'une troisième Palme pour "Megalopolis", des acteurs stars comme Demi Moore, Emma Stone, Selena Gomez, Adam Driver ou Richard Gere.

Le top départ sera donné le 14 mai au soir avec la cérémonie d'ouverture, présentée par Camille Cottin, et la projection de la dernière comédie de Quentin Dupieux, avec Léa Seydoux, Vincent Lindon et Louis Garrel, "Le deuxième acte", qui sort en même temps en salle.