Chagos : Trump veut-il vraiment acheter un territoire ?

Donald Trump envisagerait de racheter les îles Chagos à Maurice. L'information surprend, d'autant qu'elle rappelle son intérêt passé pour le Groenland.

Mais derrière cette idée d'« achat » se cache une réalité juridique bien différente. Car les Chagos ne sont pas un territoire disponible sur le marché. Cet archipel de l'océan Indien est au cœur d'un contentieux de souveraineté entre le Royaume-Uni et Maurice depuis des décennies. En 1965, Londres détache les Chagos de sa colonie mauricienne, trois ans avant l'indépendance de Maurice. Depuis, Port-Louis soutient que cette séparation était illégale.

Cette position a reçu un soutien majeur en 2019 lorsque la Cour internationale de Justice a estimé que la décolonisation de Maurice n'avait pas été menée à son terme et que l'administration britannique de l'archipel devait prendre fin. Depuis, Maurice est en passe de récupérer la souveraineté sur les Chagos, tandis que Londres a accepté le principe d'un transfert.

C'est là que le récit de « l'achat » devient trompeur. En droit international, un territoire n'est pas un bien que l'on peut vendre comme une entreprise ou un immeuble. La souveraineté n'est pas une propriété privée. Elle ne se négocie pas par contrat commercial, mais par des traités entre États, dans un cadre diplomatique extrêmement encadré.

Dès lors, la véritable question n'est pas de savoir si les États-Unis peuvent acheter les Chagos. Juridiquement, la réponse est largement négative. La question est plutôt : que cherchent-ils à obtenir ?

La réponse se trouve à Diego Garcia, le principal atoll de l'archipel. Les États-Unis y exploitent depuis des décennies une base militaire stratégique essentielle à leur présence dans l'océan Indien et au Moyen-Orient.

L'élément souvent ignoré est que le contrôle militaire d'un territoire ne dépend pas forcément de sa souveraineté. Même si Maurice récupère officiellement les Chagos, Washington peut conserver sa base grâce à des accords internationaux spécifiques.

Autrement dit, l'enjeu n'est sans doute pas d'acheter des îles. L'enjeu est de garantir un accès militaire durable à un site stratégique. Derrière le vocabulaire de la transaction immobilière se cache en réalité une négociation de puissance.