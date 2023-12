Chambord Live 2024 : David Guetta, tête d’affiche !

Le DJ star sera en effet la prochaine tête d’affiche du Chambord Live, a annoncé ce vendredi matin Julien Lavergne, d’AZ Prod. Le château passera donc cette fois en mode « électro ». Pour rappel, les deux premières éditions ont été couronnées de succès. 20 000 spectateurs ont été recensés pour le concert de Sting. Puis la jauge a été revue à la hausse pour Imagine Dragons, qui s’est produit devant 30 000 chanceux !

On n’en attend pas moins pour la venue de David Guetta. « Sia, Justin Bieber, Rihanna mais aussi Lady Gaga ou encore Ariana Grande, David Guetta multiplie les collaborations et amplifie son influence depuis plus de 20 ans. David Guetta dépasse la frontière des générations avec sa musique électronique, pop et urbain », comme le rappellent si bien les organisateurs. L’homme aux multiples hits devrait attirer lui aussi les foules, qui auront la possibilité de découvrir l’artiste dans un décor spectaculaire, devant le château de Chambord.

Rendez-vous le 5 décembre, 10h, pour les préventes Ticketmaster, puis le 6 décembre à 10h pour l’ouverture de la billetterie au grand public. Attention, ne trainez pas ! L’an dernier, les places pour Imagine Dragons ont toutes été vendues en quelques minutes seulement ! Côté tarifs, comptez entre 78,50 euros et 133,50 euros.

Réservations : chambordlive.com, az-prod.com, livenation.fr & ticketmaster.fr / 02.47.31.15.33 & points de vente habituels