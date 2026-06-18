Chambord Live 2026 : mobilisation pour sauver l’aile François 1er

A l’occasion du Chambord Live 2026, AZ Prod, producteur de Chambord Live et le Domaine national de Chambord lancent un appel à la mobilisation pour préserver le patrimoine.

Le Domaine national de Chambord engage en 2026 un vaste chantier de sauvegarde de l’aile François Ier, l’un des ensembles les plus emblématiques du château classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Fermée au public depuis plusieurs années en raison de graves désordres structurels, cette aile de la Renaissance est aujourd’hui menacée par des fissures, des fragilités de fondations et des déformations des maçonneries, aggravées par les effets du dérèglement climatique.

Face à cette situation jugée urgente, un programme de restauration d’envergure a été lancé, estimé à 37 millions d’euros. L’objectif est de consolider durablement le bâtiment, puis de lui redonner sa place dans le parcours de visite du château. Le chantier se déploiera en plusieurs étapes, à commencer par une phase de mise en sécurité et de stabilisation, suivie d’une restauration complète des façades, des couvertures et des décors sculptés, avant une dernière phase consacrée à la muséographie et à la scénographie du site.

Afin de sensibiliser le public, et de récolter des dons, AZ Prod, producteur de Chambord Live et le Domaine national de Chambord vont mettre en place un dispositif inédit, à l’occasion du festival. Lors des concerts d’Orelsan, Maroon 5, et DJ Snake, des espaces dédiés pendant l’événement et une tombola en ligne inciteront les 90 000 spectateurs à participer, par leurs dons, à la restauration de l’aile François Ier.

Pour financer ce projet exceptionnel, une mobilisation nationale est organisée autour d’un appel aux dons intitulé « Sauvez l’aile François Ier ». L’État, le Domaine de Chambord et plusieurs mécènes participent conjointement à l’effort. Une dotation exceptionnelle du ministère de la Culture ainsi que les recettes propres du domaine viennent compléter le financement, tandis que des partenaires institutionnels comme la Fondation du patrimoine apportent leur soutien.

Afin d’encourager la participation du public, un dispositif fiscal incitatif a été mis en place en 2026. Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt exceptionnelle pouvant atteindre 75 %, dans la limite fixée par la loi de finances, un mécanisme comparable à celui utilisé lors de la restauration de Notre-Dame de Paris.